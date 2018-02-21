В РФ запускают производство полностью отечественных антибиотиков
Вероника Скворцова, которая возглавляет Министерство здравоохранения Российской Федерации, анонсировала массовый выпуск отечественных российских антибиотиков нового поколения, являющийся первым за 25 лет.
В состав данных лекарственных препаратов войдут непосредственно компоненты российского производства. Двадцатого февраля началось производство первого из двадцати видов российских антибиотиков нового поколения, а именно ванкомицина. Этот медикамент прописывается для лечения сепсиса, заболеваний костей и кожи. Вероника Скворцова прогнозирует, через два года аптеки страны пополнятся всеми отечественными лекарственными препаратами, которые готовятся к производству.
Российские антибиотики по качеству не будут ничем уступать заграничным аналогам. При этом их стоимость очень «проиграет» импортным конкурентам. Производство данных антибиотиков позволит РФ активно развивать научную российскую базу.
В состав данных лекарственных препаратов войдут непосредственно компоненты российского производства. Двадцатого февраля началось производство первого из двадцати видов российских антибиотиков нового поколения, а именно ванкомицина. Этот медикамент прописывается для лечения сепсиса, заболеваний костей и кожи. Вероника Скворцова прогнозирует, через два года аптеки страны пополнятся всеми отечественными лекарственными препаратами, которые готовятся к производству.
Российские антибиотики по качеству не будут ничем уступать заграничным аналогам. При этом их стоимость очень «проиграет» импортным конкурентам. Производство данных антибиотиков позволит РФ активно развивать научную российскую базу.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00