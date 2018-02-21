NASA проектирует скафандр с портативным туалетом

Инновационный скафандр предназначается для экипажа межпланетного корабля Orion, который планируют запустить к Луне. Костюм позволит астронавтам при внезапной разгерметизации обшивки корабля полноценно жить и работать еще в течение 6 суток. Автор разработки уточнила, что 6 дней - весомый срок для работы в условиях, когда отходы жизнедеятельности располагаются столь близко.В настоящий момент NASA предлагает покорителям космоса 2 вида скафандров: один надевается при взлете и посадке корабля, а второй - для работы в открытом космосе. Все типы костюмов максимально поглощают влагу, позволяя не снимать обмундирование до 10 часов подряд.