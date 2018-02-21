Улицу на севере Москвы назовут в честь Александра Гомельского

В частности, проезд под номером 5505, который расположен в Хорошевском районе между улицей авиаконструктора Микояна и Ленинградским проспектом, назовут в честь Александра Гомельского, являющегося тренером по баскетболу и президентом клуба ЦСКА.Проектируемый проезд номер 6643, находящийся в районе Вернадского проспекта (ЗАО) переименуют улицу в честь популярного географа, государственного деятеля и путешественника - Семенова-Тян-Шанского. Еще две улицы, которые находятся в районе проспекта Вернадского, назовут в честь Михаила Певцова, являющегося исследователем Центральной и Средней Азии, путешественником и генерал-майором, а также в честь географа, климатолога и метеоролога Александра Воейкова.