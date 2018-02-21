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Суд Чувашии обязал заключенного вывести свои татуировки

В Чувашии Чебоксарским районным судом было рассмотрено дело арестанта. Суд обязал его вывести самостоятельно татуировки крестов фашистской Германии.

Суд Чувашии обязал заключенного вывести свои татуировки

Представители Фемиды отметили, что мужчина нарушил законодательство РФ, которое запрещает пропаганду националистических идей, унижение достоинства воинов, которые сражались с гитлеровскими захватчиками в ходе ВМВ. Судьи считают, что своими татуировками арестант рекламировал фашистские принципы, именно против которых когда-то выступали наши предки. Правоохранителями заключенному были даны настоятельные рекомендации самостоятельно подручными средствами вывести наколки. Его также заставили выплатить 1 000 рублей штрафа.

В Государственной Думе России в феврале предложили закон касательно изменения меры ответственности лиц, которые пропагандируют фашистскую символику, а также националистические идеи, убрав наказание в случае недоказанности агитации.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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