Суд Чувашии обязал заключенного вывести свои татуировки

Представители Фемиды отметили, что мужчина нарушил законодательство РФ, которое запрещает пропаганду националистических идей, унижение достоинства воинов, которые сражались с гитлеровскими захватчиками в ходе ВМВ. Судьи считают, что своими татуировками арестант рекламировал фашистские принципы, именно против которых когда-то выступали наши предки. Правоохранителями заключенному были даны настоятельные рекомендации самостоятельно подручными средствами вывести наколки. Его также заставили выплатить 1 000 рублей штрафа.В Государственной Думе России в феврале предложили закон касательно изменения меры ответственности лиц, которые пропагандируют фашистскую символику, а также националистические идеи, убрав наказание в случае недоказанности агитации.