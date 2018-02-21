Китайские власти ведут борьбу со стриптизом на похоронах
Министерство культуры Китая объявило борьбу со стриптизом на похоронах. Все неравнодушные жители страны, заметившие демонстрацию "непристойных" и "вульгарных" танцев во время проводов покойника, должны сообщить о правонарушении в компетентные органы, пишет The Telegraph.
Министерство планирует полностью искоренить стриптиз во время похорон, а также в период свадебных и любых других праздничных гуляний. Чиновники выделили 19 регионов Китая, где традиция почтить память умершего стриптизом особенно широко распространена среди местных жителей.
Сами китайцы убеждены, что проводы покойника с размахом и фееричными танцами принесут удачу умершему в загробной жизни. Впрочем, ведомство организовало горячую линию для фиксации сообщений о совершении эротических танцев на публичных мероприятиях. Всем активным гражданам, доложившим о правонарушении, обещают вознаграждение, размер которого не разглашается.
Министерство планирует полностью искоренить стриптиз во время похорон, а также в период свадебных и любых других праздничных гуляний. Чиновники выделили 19 регионов Китая, где традиция почтить память умершего стриптизом особенно широко распространена среди местных жителей.
Сами китайцы убеждены, что проводы покойника с размахом и фееричными танцами принесут удачу умершему в загробной жизни. Впрочем, ведомство организовало горячую линию для фиксации сообщений о совершении эротических танцев на публичных мероприятиях. Всем активным гражданам, доложившим о правонарушении, обещают вознаграждение, размер которого не разглашается.
В мире
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:10