Китайские власти ведут борьбу со стриптизом на похоронах

Министерство планирует полностью искоренить стриптиз во время похорон, а также в период свадебных и любых других праздничных гуляний. Чиновники выделили 19 регионов Китая, где традиция почтить память умершего стриптизом особенно широко распространена среди местных жителей.Сами китайцы убеждены, что проводы покойника с размахом и фееричными танцами принесут удачу умершему в загробной жизни. Впрочем, ведомство организовало горячую линию для фиксации сообщений о совершении эротических танцев на публичных мероприятиях. Всем активным гражданам, доложившим о правонарушении, обещают вознаграждение, размер которого не разглашается.