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Китайские власти ведут борьбу со стриптизом на похоронах

Министерство культуры Китая объявило борьбу со стриптизом на похоронах. Все неравнодушные жители страны, заметившие демонстрацию "непристойных" и "вульгарных" танцев во время проводов покойника, должны сообщить о правонарушении в компетентные органы, пишет The Telegraph.

Китайские власти ведут борьбу со стриптизом на похоронах


Министерство планирует полностью искоренить стриптиз во время похорон, а также в период свадебных и любых других праздничных гуляний. Чиновники выделили 19 регионов Китая, где традиция почтить память умершего стриптизом особенно широко распространена среди местных жителей.

Сами китайцы убеждены, что проводы покойника с размахом и фееричными танцами принесут удачу умершему в загробной жизни. Впрочем, ведомство организовало горячую линию для фиксации сообщений о совершении эротических танцев на публичных мероприятиях. Всем активным гражданам, доложившим о правонарушении, обещают вознаграждение, размер которого не разглашается.
В мире
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:10
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