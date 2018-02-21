Ксения Собчак, Нонна Гришаева, Елена Подкаминская и другие звезды блистали на премьере «О чем говорят мужчины»

Напомним, что первая часть фильма вышла на экраны 8 лет назад и шутки «Квартета И» стали по-настоящему народными.Мужская зрительская аудитория уважает эту картину за схожесть сюжетов с жизненными ситуациями, тогда как женщинам есть о чем поговорить, обсуждая озвученное в фильме.Третья часть фильма «О чем говорят мужчины» стартует в кинотеатрах страны с 22 февраля и в нем вновь соберутся любимые герои, которые в этот раз направятся в Питер.Помимо главных героев, на «красную дорожку» в кинотеатре «Октябрь» ступили Ксения Собчак, Леонид Ярмольник, Елена Захарова и другие звезды отечественного бомонда.