Ксения Собчак, Нонна Гришаева, Елена Подкаминская и другие звезды блистали на премьере «О чем говорят мужчины»
Накануне, 20 февраля, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» и первыми на просмотре оказались Кения Собчак, Нона Гришаева, Наталья Бардо и другие звезды.
Напомним, что первая часть фильма вышла на экраны 8 лет назад и шутки «Квартета И» стали по-настоящему народными.
Мужская зрительская аудитория уважает эту картину за схожесть сюжетов с жизненными ситуациями, тогда как женщинам есть о чем поговорить, обсуждая озвученное в фильме.
Третья часть фильма «О чем говорят мужчины» стартует в кинотеатрах страны с 22 февраля и в нем вновь соберутся любимые герои, которые в этот раз направятся в Питер.
Помимо главных героев, на «красную дорожку» в кинотеатре «Октябрь» ступили Ксения Собчак, Леонид Ярмольник, Елена Захарова и другие звезды отечественного бомонда.
Напомним, что первая часть фильма вышла на экраны 8 лет назад и шутки «Квартета И» стали по-настоящему народными.
Мужская зрительская аудитория уважает эту картину за схожесть сюжетов с жизненными ситуациями, тогда как женщинам есть о чем поговорить, обсуждая озвученное в фильме.
Третья часть фильма «О чем говорят мужчины» стартует в кинотеатрах страны с 22 февраля и в нем вновь соберутся любимые герои, которые в этот раз направятся в Питер.
Помимо главных героев, на «красную дорожку» в кинотеатре «Октябрь» ступили Ксения Собчак, Леонид Ярмольник, Елена Захарова и другие звезды отечественного бомонда.