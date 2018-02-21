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Ксения Собчак, Нонна Гришаева, Елена Подкаминская и другие звезды блистали на премьере «О чем говорят мужчины»

Накануне, 20 февраля, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» и первыми на просмотре оказались Кения Собчак, Нона Гришаева, Наталья Бардо и другие звезды.

Напомним, что первая часть фильма вышла на экраны 8 лет назад и шутки «Квартета И» стали по-настоящему народными.

Ксения Собчак, Нонна Гришаева, Елена Подкаминская и другие звезды блистали на премьере «О чем говорят мужчины»

Мужская зрительская аудитория уважает эту картину за схожесть сюжетов с жизненными ситуациями, тогда как женщинам есть о чем поговорить, обсуждая озвученное в фильме.

Третья часть фильма «О чем говорят мужчины» стартует в кинотеатрах страны с 22 февраля и в нем вновь соберутся любимые герои, которые в этот раз направятся в Питер.

Ксения Собчак, Нонна Гришаева, Елена Подкаминская и другие звезды блистали на премьере «О чем говорят мужчины»

Помимо главных героев, на «красную дорожку» в кинотеатре «Октябрь» ступили Ксения Собчак, Леонид Ярмольник, Елена Захарова и другие звезды отечественного бомонда.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:12
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