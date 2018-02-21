Под Москвой двое мужчин избили и ограбили мигранта

24-летний парень приехал в Россию из Средней Азии в поисках работы. Встретил в Звенигороде двоих молодых людей, которые предложили ему работу. Затем все трое погрузились в машину и отправились к отделению банка. Там «работодатели», угрожая физической расправой, совершили попытку снять с карты иностранца деньги: потребовали у того выдать ПИН-код. Потерпевший отказался это сделать, после чего был избит преступниками и ограблен. Новые знакомые отняли у парня телефон, куртку и всю имеющуюся наличность.Практически весь инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Изучив записи, сотрудники полиции задержали обоих подозреваемых в грабеже. Сейчас против содержащихся под стражей грабителей открыто уголовное производство. За подобное преступление им может грозить срок до 7 лет.