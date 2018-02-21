Жителя Техаса арестовали за намерение пойти в школу с винтовкой

Именно из AR-15 не так давно были расстреляны 17 учащихся флоридской школы. До совершения данного преступления в соцсетях также мелькало предупреждение об опасности посещения учебного заведения. В настоящий момент полицейские проверяют все подобные посты на предмет наличия реальной угрозы.Дом Рэнкина был обыскан, однако непосредственно AR-15 найдена не была. Все остальное оружие, имеющееся в распоряжении жильцов дома, было конфисковано. Школы вблизи места проживания Рэнкина были предупреждены об опасности. Полицейские не могут с точностью заявить, был ли данный пост шуткой или нет. Впрочем, автор сообщения был взят под стражу.