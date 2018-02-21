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Жителя Техаса арестовали за намерение пойти в школу с винтовкой

Американец из штата Техас Рики Рэнкин выставил в соцсеть Instagram фотографию винтовки AR-15, подписав изображение словами о намерении вернуться в школу. Пользователи сети, увидев данное сообщение, немедленно рассказали полиции об угрозе теракта, информирует местный канал KTBS.

Жителя Техаса арестовали за намерение пойти в школу с винтовкой


Именно из AR-15 не так давно были расстреляны 17 учащихся флоридской школы. До совершения данного преступления в соцсетях также мелькало предупреждение об опасности посещения учебного заведения. В настоящий момент полицейские проверяют все подобные посты на предмет наличия реальной угрозы.

Дом Рэнкина был обыскан, однако непосредственно AR-15 найдена не была. Все остальное оружие, имеющееся в распоряжении жильцов дома, было конфисковано. Школы вблизи места проживания Рэнкина были предупреждены об опасности. Полицейские не могут с точностью заявить, был ли данный пост шуткой или нет. Впрочем, автор сообщения был взят под стражу.
Происшествия
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50
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