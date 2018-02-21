В интернете появилась информация об участниках будущего сезона «Холостяка» с Егором Кридом
В сети всплыли подробности очередного сезона «холостяка» участником которого является Егор Крид.
Весной на канале ТНТ пройдет премьера очередного сезона шоу «Холостяк». Главным героем, за которого будет идти борьба, является Егор Крид. Артист уже подтвердил то, что будет принимать участие в передачи.
Накануне выхода шоу участница предыдущего сезона Татьяна Челышева решила приоткрыть тайну закулисья. Девушка рассказала, что владеет сведениями по поводу участников и хочет поведать о некоторых подробностях.
Она сообщила, что в этом сезоне «Холостяк» даст на две розы больше, а среди конкурсанток будет «немножко» в положении девушка и представительница прекрасной половины, которая была замужем, но из-за Егора приняла решение развестись.
У пользователей после сообщения Татьяны была неоднозначная реакция. Некоторые начали обвинять Челышеву в пиаре и засомневались в правдивости данных сведений. А другие целиком и полностью поверили Татьяне и откровенно сказали, что она их заинтриговала.
Бывшая участница пообещала и дальше раскрывать секреты и делиться информацией, чтобы телезрители «знали правду». На своей страничке она вправе обсуждать и поднимать различные вопросы и темы.
Весной на канале ТНТ пройдет премьера очередного сезона шоу «Холостяк». Главным героем, за которого будет идти борьба, является Егор Крид. Артист уже подтвердил то, что будет принимать участие в передачи.
Накануне выхода шоу участница предыдущего сезона Татьяна Челышева решила приоткрыть тайну закулисья. Девушка рассказала, что владеет сведениями по поводу участников и хочет поведать о некоторых подробностях.
Она сообщила, что в этом сезоне «Холостяк» даст на две розы больше, а среди конкурсанток будет «немножко» в положении девушка и представительница прекрасной половины, которая была замужем, но из-за Егора приняла решение развестись.
У пользователей после сообщения Татьяны была неоднозначная реакция. Некоторые начали обвинять Челышеву в пиаре и засомневались в правдивости данных сведений. А другие целиком и полностью поверили Татьяне и откровенно сказали, что она их заинтриговала.
Бывшая участница пообещала и дальше раскрывать секреты и делиться информацией, чтобы телезрители «знали правду». На своей страничке она вправе обсуждать и поднимать различные вопросы и темы.