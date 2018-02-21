В интернете появилась информация об участниках будущего сезона «Холостяка» с Егором Кридом

Весной на канале ТНТ пройдет премьера очередного сезона шоу «Холостяк». Главным героем, за которого будет идти борьба, является Егор Крид. Артист уже подтвердил то, что будет принимать участие в передачи.Накануне выхода шоу участница предыдущего сезона Татьяна Челышева решила приоткрыть тайну закулисья. Девушка рассказала, что владеет сведениями по поводу участников и хочет поведать о некоторых подробностях.Она сообщила, что в этом сезоне «Холостяк» даст на две розы больше, а среди конкурсанток будет «немножко» в положении девушка и представительница прекрасной половины, которая была замужем, но из-за Егора приняла решение развестись.У пользователей после сообщения Татьяны была неоднозначная реакция. Некоторые начали обвинять Челышеву в пиаре и засомневались в правдивости данных сведений. А другие целиком и полностью поверили Татьяне и откровенно сказали, что она их заинтриговала.Бывшая участница пообещала и дальше раскрывать секреты и делиться информацией, чтобы телезрители «знали правду». На своей страничке она вправе обсуждать и поднимать различные вопросы и темы.