Екатерина Андреева: Мое время закончиться не может

Андреева в рамках Instagram написала, что её время не может закончиться. По словам ведущей, она до сих пор продолжает вести выпуски новостной программы «Время», которые рассчитаны на иные часовые пояса, а Москва - не вся Россия. Стоит напомнить, что уже более двадцати лет Екатерина была бессменной телеведущей программы «Время», но выпуск девятнадцатого февраля вместо неё вёл руководитель дирекции новостных телепрограмм Кирилл Клейменов.Позже пресс-служба телеканала объяснила, что Андрееву не заменяли, а также не увольняли. Ведущая на время уйдет из европейской траектории вещания, при этом продолжит работу на иные часовые пояса. Изменения объяснили тем, что необходимо опробовать возможности обновлённой студии программы «Время». Как только освоят новую технику, Екатерина будет вести субботние новостные выпуски.