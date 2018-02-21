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В апреле возобновятся авиарейсы Россия-Египет

Постоянные авиарейсы, осуществляемые из Египта в РФ возобновятся в апреле. Представитель компании EgyptAir, глава совета директоров, отметил, что регулярные авиа-сообщения, осуществляемые из Москвы в Каир доступны будут в рамках перехода на летнее расписание осуществляемых авиа-рейсов.

В апреле возобновятся авиарейсы Россия-Египет

Раньше Максим Соколов, являющийся главой российского Министерства транспорта, отметил, что требуется вернуть как можно скорее сообщение между столицами стран. По его предположению, это должно было случиться во 2-ой половине февраля. Согласно заявлению египетской стороны, данные рейсы возобновят не ранее февраля. Главой египетской компании было сообщено, что все технические и политические составляющие возобновления перелетов являются уже готовыми.

При переходе авиакомпаний на летнее расписание осуществляемых полетов, планируется, что еженедельно египетская сторона будет осуществлять 3 перелета, российская 2 перелета.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
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