В апреле возобновятся авиарейсы Россия-Египет
Постоянные авиарейсы, осуществляемые из Египта в РФ возобновятся в апреле. Представитель компании EgyptAir, глава совета директоров, отметил, что регулярные авиа-сообщения, осуществляемые из Москвы в Каир доступны будут в рамках перехода на летнее расписание осуществляемых авиа-рейсов.
Раньше Максим Соколов, являющийся главой российского Министерства транспорта, отметил, что требуется вернуть как можно скорее сообщение между столицами стран. По его предположению, это должно было случиться во 2-ой половине февраля. Согласно заявлению египетской стороны, данные рейсы возобновят не ранее февраля. Главой египетской компании было сообщено, что все технические и политические составляющие возобновления перелетов являются уже готовыми.
При переходе авиакомпаний на летнее расписание осуществляемых полетов, планируется, что еженедельно египетская сторона будет осуществлять 3 перелета, российская 2 перелета.
Раньше Максим Соколов, являющийся главой российского Министерства транспорта, отметил, что требуется вернуть как можно скорее сообщение между столицами стран. По его предположению, это должно было случиться во 2-ой половине февраля. Согласно заявлению египетской стороны, данные рейсы возобновят не ранее февраля. Главой египетской компании было сообщено, что все технические и политические составляющие возобновления перелетов являются уже готовыми.
При переходе авиакомпаний на летнее расписание осуществляемых полетов, планируется, что еженедельно египетская сторона будет осуществлять 3 перелета, российская 2 перелета.