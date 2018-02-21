В апреле возобновятся авиарейсы Россия-Египет

Раньше Максим Соколов, являющийся главой российского Министерства транспорта, отметил, что требуется вернуть как можно скорее сообщение между столицами стран. По его предположению, это должно было случиться во 2-ой половине февраля. Согласно заявлению египетской стороны, данные рейсы возобновят не ранее февраля. Главой египетской компании было сообщено, что все технические и политические составляющие возобновления перелетов являются уже готовыми.При переходе авиакомпаний на летнее расписание осуществляемых полетов, планируется, что еженедельно египетская сторона будет осуществлять 3 перелета, российская 2 перелета.