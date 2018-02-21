На Kickstarter собирают средства для «умного» душа

Главным его отличием в данном случае является голосовое управление, а также возможность запоминания требуемых настроек для десяти человек. Во многих домах в современном мире имеется минимум один smart-гаджет. При этом ряд граждан проживают в жилых помещениях, которые оборудованы по последнему слову техники. В рамках Kickstarter в настоящее время запустили новый проект, именуемый как Livin Shower. Такой душ позволяет владельцу запоминать настройки, корректировать подачу воды, устанавливать нужную температуру.Для удобства ввода есть система голосового управления. Душ Livin Shower запоминает параметры для десяти человек. Его установка является довольно простой. Душ занимает немного места. Его интегрировать можно в любую современную ванную комнату.