Поклонники гадают, какой вещий сон приснился Евгении Феофилактовой
Накануне экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова поделилась в Instagram свежим фото в шелковой лиловой пижаме и написала, что ей приснился какой-то сон.
Содержание сновидения осталось для подписчиков неизвестным, но Женя очень надеется, что он сбудется.
Фолловеры тут же стали обсуждать этот пост и написали, что вещими сны бывают только с четверга на пятницу и чтобы он сбылся, посоветовали никому его не рассказывать.
Некоторые подписчики относятся к снам скептически и считают, что через сновидение просто проходит информация, а событие случится или нет независимо от желания спящего.
Поклонники Феофилактовой пожелали ей исполнения желаний, и очередной раз отметил какая она красивая и насколько ей идет и лиловый цвет и пижама.
Содержание сновидения осталось для подписчиков неизвестным, но Женя очень надеется, что он сбудется.
Фолловеры тут же стали обсуждать этот пост и написали, что вещими сны бывают только с четверга на пятницу и чтобы он сбылся, посоветовали никому его не рассказывать.
Некоторые подписчики относятся к снам скептически и считают, что через сновидение просто проходит информация, а событие случится или нет независимо от желания спящего.
Поклонники Феофилактовой пожелали ей исполнения желаний, и очередной раз отметил какая она красивая и насколько ей идет и лиловый цвет и пижама.