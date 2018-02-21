Поклонники гадают, какой вещий сон приснился Евгении Феофилактовой

Содержание сновидения осталось для подписчиков неизвестным, но Женя очень надеется, что он сбудется.Фолловеры тут же стали обсуждать этот пост и написали, что вещими сны бывают только с четверга на пятницу и чтобы он сбылся, посоветовали никому его не рассказывать.Некоторые подписчики относятся к снам скептически и считают, что через сновидение просто проходит информация, а событие случится или нет независимо от желания спящего.Поклонники Феофилактовой пожелали ей исполнения желаний, и очередной раз отметил какая она красивая и насколько ей идет и лиловый цвет и пижама.