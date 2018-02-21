Юлианна Караулова отложила свою свадьбу на неопределенный срок

Исполнительница Юлианна Караулова со своим возлюбленным Андреем Черным на неопределенный срок отложили свадьбу. Пользователи интернета сразу решили, что влюбленные просто расстались. Сама Юлианна опровергла эти слова и заявила, что свадебное торжество они решили отсрочить «по техническим причинам».Они планировали официально узаконить свои отношения весной и организовать празднование в грузинских горах. Девушка мечтала о свадьбе похожей на сказку. Караулова надеется, что она будет в ее жизни единственной. Поэтому они за помощью обратились в различные агентства и стали вести переговоры с отелями.И чем больше они в это вникали, тем становилось очевидней, что это большой труд, который занимает максимум времени. Всю организацию взвалить на плечи агентству Юлианна не собиралась, поскольку сама хотела контролировать подготовку.А еще на тот момент певица начала сотрудничать с продюсером Яной Рудковской, и у них в планах было закончить альбом и заняться съемкой клипов. В связи с этим пришло понимание того, что готовиться к своей свадьбе на данном этапе просто невозможно. И влюбленные приняли решение ее ненадолго отложить. Информацию предоставил сайт 7days.ru.