«Прачечной» Ксении Бородиной исполнилось 3 года
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина имеет свою компанию подруг, с которыми собирается периодически на девичники, чтобы «перемыть косточки» всем знакомым.
Отсюда и повелось название «Прачечная» с Ксенией Бородиной, которой на днях исполнилось уже три года и Бородина очередной раз собрала подруг на вечеринку и поделилась снимком в «любимой компании ее девуличек».
Фолловеры отметили, что на снимке, опубликованном Ксенией, многие ее подруги запечатлены не в самом удачном виде, и на их страницах можно найти более приятные фотографии.
Хейтеры подхватили эту тему и заявили, что Ксении главное, чтобы она нормально выглядела, а то, что у кого-то оказались глаза закрыты, это неважно.
Также антифанаты в комментариях отметили, что почти все подруги сидят на диете. Так как у многих тарелки пустые.
Поклонники звезды телестройки остались довольны публикацией и засыпали Ксению привычными комплиментами.
Отсюда и повелось название «Прачечная» с Ксенией Бородиной, которой на днях исполнилось уже три года и Бородина очередной раз собрала подруг на вечеринку и поделилась снимком в «любимой компании ее девуличек».
Фолловеры отметили, что на снимке, опубликованном Ксенией, многие ее подруги запечатлены не в самом удачном виде, и на их страницах можно найти более приятные фотографии.
Хейтеры подхватили эту тему и заявили, что Ксении главное, чтобы она нормально выглядела, а то, что у кого-то оказались глаза закрыты, это неважно.
Также антифанаты в комментариях отметили, что почти все подруги сидят на диете. Так как у многих тарелки пустые.
Поклонники звезды телестройки остались довольны публикацией и засыпали Ксению привычными комплиментами.