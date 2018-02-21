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«Прачечной» Ксении Бородиной исполнилось 3 года

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина имеет свою компанию подруг, с которыми собирается периодически на девичники, чтобы «перемыть косточки» всем знакомым.

Отсюда и повелось название «Прачечная» с Ксенией Бородиной, которой на днях исполнилось уже три года и Бородина очередной раз собрала подруг на вечеринку и поделилась снимком в «любимой компании ее девуличек».

«Прачечной» Ксении Бородиной исполнилось 3 года

Фолловеры отметили, что на снимке, опубликованном Ксенией, многие ее подруги запечатлены не в самом удачном виде, и на их страницах можно найти более приятные фотографии.

«Прачечной» Ксении Бородиной исполнилось 3 года

Хейтеры подхватили эту тему и заявили, что Ксении главное, чтобы она нормально выглядела, а то, что у кого-то оказались глаза закрыты, это неважно.

Также антифанаты в комментариях отметили, что почти все подруги сидят на диете. Так как у многих тарелки пустые.
Поклонники звезды телестройки остались довольны публикацией и засыпали Ксению привычными комплиментами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:16
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