«Прачечной» Ксении Бородиной исполнилось 3 года

Отсюда и повелось название «Прачечная» с Ксенией Бородиной, которой на днях исполнилось уже три года и Бородина очередной раз собрала подруг на вечеринку и поделилась снимком в «любимой компании ее девуличек».Фолловеры отметили, что на снимке, опубликованном Ксенией, многие ее подруги запечатлены не в самом удачном виде, и на их страницах можно найти более приятные фотографии.Хейтеры подхватили эту тему и заявили, что Ксении главное, чтобы она нормально выглядела, а то, что у кого-то оказались глаза закрыты, это неважно.Также антифанаты в комментариях отметили, что почти все подруги сидят на диете. Так как у многих тарелки пустые.Поклонники звезды телестройки остались довольны публикацией и засыпали Ксению привычными комплиментами.