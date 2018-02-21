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В регионах молодые семьи получат льготные 3 миллиона рублей

Согласно федеральной программы помощи семьям с детьми в регионах запущено кредитование с низкой процентной ставкой. Она рассчитана на те семьи, где в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появится 2-й или 3-й малыш.

Для семей с новорожденными детьми начинает действовать программа кредитования. При этом максимальная сумма кредита составит три миллиона рублей. При этом ставка не превысит 6% годовых, при максимальном сроке от 3-х до 30 лет. Кроме того семьям разрешено использовать для его погашения материнский капитал.

В регионах молодые семьи получат льготные 3 миллиона рублей


Такая программа, по мнению чиновников, поможет снизить социальную напряженность и позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. В условиях снижения социальных стандартов такая инициатива действительно может дать положительный эффект, считают эксперты.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:40
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