В регионах молодые семьи получат льготные 3 миллиона рублей

Для семей с новорожденными детьми начинает действовать программа кредитования. При этом максимальная сумма кредита составит три миллиона рублей. При этом ставка не превысит 6% годовых, при максимальном сроке от 3-х до 30 лет. Кроме того семьям разрешено использовать для его погашения материнский капитал.Такая программа, по мнению чиновников, поможет снизить социальную напряженность и позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. В условиях снижения социальных стандартов такая инициатива действительно может дать положительный эффект, считают эксперты.