Ксения Бородина предложила фото для насмешек

Таким образом, Бородина решила упрекнуть хейтеров в желании посмеяться и осудить любой ее снимок.Она считает, что «какое фото ни покажи» подписчикам, «все равно найдете к чему прицепиться», а потому выставила на суд очень живое фото, где «все хорошо, кроме нее».Фанаты Бородиной поддержали своего кумира и отметили, что это «нормальные фото, девчушки гуляют. У всех такие есть». Также поклонники написали, что Ксения как всегда на высоте, «очень органично получилась» и за 13 лет насмотрелась на дураков, так что теперь имеет право осаждать их.Фолловеры предложили послать «завистливых тварей» по определенному адресу и пожелали ведущей удачного дня.