Ольга Бузова в очках-«кошечках» вызвала яростную критику хейтеров
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова очередной раз вызвала гнев хейтеров, на этот раз публикацией фото в очках-«кошечках».
В рекламном посте Бузова спрашивает подписчиков, знают ли они, где она нашла эти замечательные солнцезащитные очки-«кошечки», на что антифанаты поинтересовались, а мозги нигде не нашла?».
Хейтеры яростно набросились на знаменитость и обвинили ее в плагиате образа Лолиты Милявской и Светланы Лободы. Также «прошлись» по ее губам, которые после многочисленных косметических процедур уже стали похожи на вареники. Также зрители отметили, что звезда телестройки становится все лживее и неприятнее, а ее ужимки надменными.
Как всегда своего кумира поддержали фанаты, которые нашли Ольгу Бузову неотразимой, шикарной и «суперовой кошечкой».
В рекламном посте Бузова спрашивает подписчиков, знают ли они, где она нашла эти замечательные солнцезащитные очки-«кошечки», на что антифанаты поинтересовались, а мозги нигде не нашла?».
Хейтеры яростно набросились на знаменитость и обвинили ее в плагиате образа Лолиты Милявской и Светланы Лободы. Также «прошлись» по ее губам, которые после многочисленных косметических процедур уже стали похожи на вареники. Также зрители отметили, что звезда телестройки становится все лживее и неприятнее, а ее ужимки надменными.
Как всегда своего кумира поддержали фанаты, которые нашли Ольгу Бузову неотразимой, шикарной и «суперовой кошечкой».