Ольга Бузова в очках-«кошечках» вызвала яростную критику хейтеров

В рекламном посте Бузова спрашивает подписчиков, знают ли они, где она нашла эти замечательные солнцезащитные очки-«кошечки», на что антифанаты поинтересовались, а мозги нигде не нашла?».Хейтеры яростно набросились на знаменитость и обвинили ее в плагиате образа Лолиты Милявской и Светланы Лободы. Также «прошлись» по ее губам, которые после многочисленных косметических процедур уже стали похожи на вареники. Также зрители отметили, что звезда телестройки становится все лживее и неприятнее, а ее ужимки надменными.Как всегда своего кумира поддержали фанаты, которые нашли Ольгу Бузову неотразимой, шикарной и «суперовой кошечкой».