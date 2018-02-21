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Ольга Бузова в очках-«кошечках» вызвала яростную критику хейтеров

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова очередной раз вызвала гнев хейтеров, на этот раз публикацией фото в очках-«кошечках».

В рекламном посте Бузова спрашивает подписчиков, знают ли они, где она нашла эти замечательные солнцезащитные очки-«кошечки», на что антифанаты поинтересовались, а мозги нигде не нашла?».

Ольга Бузова в очках-«кошечках» вызвала яростную критику хейтеров

Хейтеры яростно набросились на знаменитость и обвинили ее в плагиате образа Лолиты Милявской и Светланы Лободы. Также «прошлись» по ее губам, которые после многочисленных косметических процедур уже стали похожи на вареники. Также зрители отметили, что звезда телестройки становится все лживее и неприятнее, а ее ужимки надменными.

Как всегда своего кумира поддержали фанаты, которые нашли Ольгу Бузову неотразимой, шикарной и «суперовой кошечкой».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:51
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