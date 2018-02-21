Эксперты: Газпром не может договориться с турецким правительством о достройке "Турецкого потока"

На этот момент российский монополист уже проложил по дну Черного моря половину труб за свой счет. Эта ситуация повторяет положение с "Северным потоком-2", когда россияне самостоятельно строят его без участия европейских партнеров на свой страх и риск. Это затягивает выбор маршрута для поставки газа в Европу и постепенно сводит усилия России стать монополистом в Евросоюзе. В настоящий момент проект стоит 7 млрд евро ($8,69 млрд). Россия предпринимает шаги, чтобы газ шел в обход Украины, однако европейцы требуют сохранение статус-кво по использованию для транзита украинской трубы.Пользуясь моментом, турки настаивают о еще большей скидке на газ и не стремятся создать совместное с россиянами предприятие, однако руководство "Газпрома" пока не соглашается. Российский монополист обсуждает с Болгарией, Грецией и Италией поставки газа по "Турецкому потоку", однако Болгария уже заявила о своем стремлении получать голубое топливо из Израиля с нового месторождения.