Эксперты: Газпром не может договориться с турецким правительством о достройке "Турецкого потока"
"Газпром" может не получить разрешение на достройку наземной части 2-й ветки трубопровода "Турецкий поток" от правительства Эрдогана, считают эксперты. Спор идет из-за цены на газ для турецких потребителей.
На этот момент российский монополист уже проложил по дну Черного моря половину труб за свой счет. Эта ситуация повторяет положение с "Северным потоком-2", когда россияне самостоятельно строят его без участия европейских партнеров на свой страх и риск. Это затягивает выбор маршрута для поставки газа в Европу и постепенно сводит усилия России стать монополистом в Евросоюзе. В настоящий момент проект стоит 7 млрд евро ($8,69 млрд). Россия предпринимает шаги, чтобы газ шел в обход Украины, однако европейцы требуют сохранение статус-кво по использованию для транзита украинской трубы.
Пользуясь моментом, турки настаивают о еще большей скидке на газ и не стремятся создать совместное с россиянами предприятие, однако руководство "Газпрома" пока не соглашается. Российский монополист обсуждает с Болгарией, Грецией и Италией поставки газа по "Турецкому потоку", однако Болгария уже заявила о своем стремлении получать голубое топливо из Израиля с нового месторождения.
На этот момент российский монополист уже проложил по дну Черного моря половину труб за свой счет. Эта ситуация повторяет положение с "Северным потоком-2", когда россияне самостоятельно строят его без участия европейских партнеров на свой страх и риск. Это затягивает выбор маршрута для поставки газа в Европу и постепенно сводит усилия России стать монополистом в Евросоюзе. В настоящий момент проект стоит 7 млрд евро ($8,69 млрд). Россия предпринимает шаги, чтобы газ шел в обход Украины, однако европейцы требуют сохранение статус-кво по использованию для транзита украинской трубы.
Пользуясь моментом, турки настаивают о еще большей скидке на газ и не стремятся создать совместное с россиянами предприятие, однако руководство "Газпрома" пока не соглашается. Российский монополист обсуждает с Болгарией, Грецией и Италией поставки газа по "Турецкому потоку", однако Болгария уже заявила о своем стремлении получать голубое топливо из Израиля с нового месторождения.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20