Зрители считают «Дом-2» причиной семейных разногласий

Так зрители считают, что образ жизни «домовцев» негативно влияет на внутрисемейные отношения по другую сторону экрана, а сама телестройка навязывает клише и стандарты общения.К примеру, такие участники как Илья Яббаров показывают, что можно распускать руки в отношении женщин и между тем являться популярной медийной персоной.Или Ольга Бузова, которая пришла на «Дом-2» простой участницей и, не обладая выдающимися творческими талантами, сейчас является звездой номер один в отечественном шоу-бизнесе.Зрители считают, что «Дом-2» часто становится причиной семейных разногласий и не стоит осуждать мужа, выбросившего телевизор в окно, только потому, что его супруга во всем ориентировалась на героев скандальной телестройки.