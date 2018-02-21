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Lotus представил быстрейший дорожный спорткар 3-Eleven 430

Представители британского бренда Lotus продемонстрировали спидстер Lotus 3-Eleven 430, который стал самым быстрым спорткаром бренда. На рынке автомобиль появится лимитированным тиражом в количестве 20 единиц.

Lotus представил быстрейший дорожный спорткар 3-Eleven 430


Спидстер Lotus 3-Eleven 430 разработан на лёгком шасси из экструдированного алюминия, а также у автомобиля кузовные панели выполнены из углепластика. За счёт такого решения общий вес спорткара был снижен до 920 кг.

В подкапотном пространстве Lotus 3-Eleven 430 установлен двигатель V6 с механическим нагнетателем объёмом 3,5 литра производительностью 436 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с механической трансмиссией на 6 скоростей. До первой «сотни» спорткар разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена 290 км/час.

Lotus 3-Eleven 430 наделили пересмотренной аэродинамикой, оснастили регулируемыми амортизаторами и самоблокирующимся дифференциалом Torsen, а также автомобиль получил настраиваемые стабилизаторы, антипробуксовочную систему и усиленные тормоза. Стоимость спорткара составит 102 000 фунтов стерлингов.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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