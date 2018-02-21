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Зрители «Дома-2» посчитали Марину Африкантову глупой и необразованной

Участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова обладает грацией и нежной красотой, и некоторые зрители сравнивают ее с «цветочком полевым», но при этом девушка практически необразованна.

Так поклонники телестройки упрекают ее в незнании таблицы умножения, а также в незнании истории, припомнив, что Африкантова затруднялась сказать, сколько будет 7х5 и заверявшая Чуева, что крепостной строй пал в 1961 году.

Зрители «Дома-2» посчитали Марину Африкантову глупой и необразованной

Фанаты реалити-шоу призывают «Африку» встряхнуться и вспомнить о своем высшем образовании. Хотя сама «престарелая девушка» считает себя бесконечно талантливой, с тонким чувством юмора, которая может подарить яркие эмоции.

Напомним, что в свое время Марина Африкантова получила специальность инженера-металлурга в МИСИС, а позже закончила Высшую школу «Останкино», где обучалась профессии ведущей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:25
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