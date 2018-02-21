Роберт Дадли, глава английской компании BP назвал «Роснефть» хорошим партнером

В своем выступлении руководитель американской нефтекомпании ВР дал оценку деятельности "Роснефтью" с точки зрения прибыльности:"Россияне - хорошие партнеры, а их компания является прибыльным предприятием". В 2016 году российские нефтедобытчики дали американцам 31,4% объема нефти в их общем объеме, а в 2017 году эта доля выросла до 40%. Таким образом это составило почти один миллион баррелей в сутки (общая добыча американцев - 2,2 млн баррелей в сутки).Благодаря компании Игоря Сечина заокеанские партнеры получили чистой прибыли в прошедшем году в размере миллиарда долларов. Американской компании принадлежит почти 20% акций российского нефтедобытчика. По словам специалистов отрасли, если бы не поставки "Роснефти" - компания Роберта Дадли потеряла бы более 300 млн.