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Роберт Дадли, глава английской компании BP назвал «Роснефть» хорошим партнером

Роберт Дадли, руководитель нефтедобающей компании BP из США признал в своем интервью, что покупка по низким ценам углеводородов у "Роснефти" фактически спасла их от банкротства. Потому, по его мнению, "Роснефть" является "хорошим партнером".

В своем выступлении руководитель американской нефтекомпании ВР дал оценку деятельности "Роснефтью" с точки зрения прибыльности:"Россияне - хорошие партнеры, а их компания является прибыльным предприятием". В 2016 году российские нефтедобытчики дали американцам 31,4% объема нефти в их общем объеме, а в 2017 году эта доля выросла до 40%. Таким образом это составило почти один миллион баррелей в сутки (общая добыча американцев - 2,2 млн баррелей в сутки).

Роберт Дадли, глава английской компании BP назвал «Роснефть» хорошим партнером


Благодаря компании Игоря Сечина заокеанские партнеры получили чистой прибыли в прошедшем году в размере миллиарда долларов. Американской компании принадлежит почти 20% акций российского нефтедобытчика. По словам специалистов отрасли, если бы не поставки "Роснефти" - компания Роберта Дадли потеряла бы более 300 млн.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:50
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