Пользователи упрекнули дизайнера Ольги Бузовой Беллу Потемкину в безвкусице

Поклонники часто советовали Бузовой сменить дизайнера, которая отличается редким отсутствием вкуса. И теперь Белла Потемкина доказала правоту зрителя, явившись на выступление юмористов в красных ботфортах из бифлекса, черной кожаной юбке и свитшоте со звездами на плече.В комментариях к образу Потемкиной, подписчики посчитали, что красные сапоги были ужасными, и вообще «все не в тему», сам образ назвали неудачным и безвкусным.Пользователи отмечают, что Белла Потемкина сама одевается ужасно и для Ольги Бузовой создает такие же вульгарные и безвкусные наряды.