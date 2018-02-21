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Пользователи упрекнули дизайнера Ольги Бузовой Беллу Потемкину в безвкусице

Известный дизайнер Белла Потемкина, которая создает одежду для ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой стала гостем программы Comedy Club, но ее одежда вызвала недоумение у зрителей.

Поклонники часто советовали Бузовой сменить дизайнера, которая отличается редким отсутствием вкуса. И теперь Белла Потемкина доказала правоту зрителя, явившись на выступление юмористов в красных ботфортах из бифлекса, черной кожаной юбке и свитшоте со звездами на плече.

Пользователи упрекнули дизайнера Ольги Бузовой Беллу Потемкину в безвкусице

В комментариях к образу Потемкиной, подписчики посчитали, что красные сапоги были ужасными, и вообще «все не в тему», сам образ назвали неудачным и безвкусным.

Пользователи упрекнули дизайнера Ольги Бузовой Беллу Потемкину в безвкусице

Пользователи отмечают, что Белла Потемкина сама одевается ужасно и для Ольги Бузовой создает такие же вульгарные и безвкусные наряды.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:06
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