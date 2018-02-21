«Роснефть» выкупит у «Газпрома» 5 миллиардов кубометров газа

Текущий год в России станет знаменательным для рынка газа - компания Игоря Сечина закупит у «Газпрома» газ по выгодной цене для компенсации нехватки собственной добычи. Главной причиной этого станет перепродажа большого объема газа между двумя компаниями: у российского монополиста другая российская компания выкупит пять миллиардов кубометров.В результате перекупки, нефтекомпания Игоря Сечина может потерять 1,22 млрд руб., так как цены в России для населения ниже или равны себестоимости, потому государство постоянно их дотирует. Однако другого пути нет, считают специалисты, потому что "Роснефти" удобнее докупать у госкомпании, чем разрабатывать новые месторождения. Такая ситуация сложилась из-за санкций, которые были применены к Сечину со стороны европейских правительств, а с начала февраля и со стороны американского правительства.