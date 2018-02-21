Mitsubishi обновила гибридный кроссовер Outlander

Под капотом обновлённого Outlander PHEV установлен экономичный бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра, работает он по циклу Аткинсона. Прежняя версия кроссовера оснащена 2,0-литровым агрегатом, функционирующим по циклу Отто.К тому же разработчики модернизировали электромотор и электрогенератор на задней оси, их мощность увеличилась на 10 процентов. В то же время ёмкость аккумуляторной батареи возросла до 13,8 квт/час. После модернизации увеличилось количество фиксированных режимов работы до четырёх — Normal, Sport, Snow и 4WD Lock.Кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV 2018 года от предыдущей модели отличается новыми фарами головного света со светодиодами, иной решёткой радиатора, массивным задним спойлером и оригинальными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов.