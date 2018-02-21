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Mitsubishi обновила гибридный кроссовер Outlander

В компании Mitsubishi представили обновлённую версию гибридного кроссовера Outlander PHEV. Новинка получила модернизированный силовой агрегат и переработанный внешний дизайн. Официальный дебют обновлённого автомобиля состоится весной на Женевском автосалоне.

Mitsubishi обновила гибридный кроссовер Outlander


Под капотом обновлённого Outlander PHEV установлен экономичный бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра, работает он по циклу Аткинсона. Прежняя версия кроссовера оснащена 2,0-литровым агрегатом, функционирующим по циклу Отто.

К тому же разработчики модернизировали электромотор и электрогенератор на задней оси, их мощность увеличилась на 10 процентов. В то же время ёмкость аккумуляторной батареи возросла до 13,8 квт/час. После модернизации увеличилось количество фиксированных режимов работы до четырёх — Normal, Sport, Snow и 4WD Lock.

Кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV 2018 года от предыдущей модели отличается новыми фарами головного света со светодиодами, иной решёткой радиатора, массивным задним спойлером и оригинальными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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