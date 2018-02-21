Компания Porsche отказалась от дизельных силовых установок

Автомобили с дизельными двигателями стали меньше пользоваться спросом. Так, за минувший год компания Porsche продала 97 000 паркетников Macan, их них совсем немногие оснащены дизельным агрегатом. Среди моделей Panamera на дизельные автомобили приходится 15 процентов продаж, на гибриды — 50 процентов, на бензиновые — 35 процентов.Оливер Блюм — главный исполнительный директор в компании Porsche рассказал, что автомобили с дизельным агрегатом для них не особенно важны, так как они пользуются спросом только в Европе. В результате руководство компании Porsche приняло решение о прекращении производства дизельных агрегатов, сосредоточив своё внимание на электрификации модельного ряда.