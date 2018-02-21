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В убийстве шансонье Петра Гары подозревают сожителя-гея, однако подруга убитого отрицает его гомосексуальные наклонности

В убийстве шансонье Петра Гары подозревают гея, с которым они вместе снимали квартиру. Однако подруга убитого артиста рассказывает, что погибший любил женщин.
В убийстве шансонье Петра Гары подозревают сожителя-гея, однако подруга убитого отрицает его гомосексуальные наклонности


19 февраля стало известно о том, что в квартире на Северном бульваре обнаружили мужской труп с пятью ножевыми ранениями. Выяснилось, что труп принадлежал 35-летнему известному шансонье Петру Гаре. Тело лежало в ванной, засыпанное хлоркой, поэтому трупный запах не распространялся. В квартире был настоящий погром: сорванный карниз, разбитые телевизор и телефоны, видимо, там не на шутку боролись. Многие ценные вещи, включая и компьютеры, в квартире при досмотре обнаружены не были.

По некоторым сведениям, артиста последний раз видели 14 февраля, а после в течении нескольких дней он не отвечал на телефонные звонки. Поэтому было принято решение вскрыть дверь в квартире музыканта, которую тот снимал.

Подозреваемый нашелся быстро: в убийстве заподозрили сожителя Гары, с которым тот снимал жилье. Однако подруга погибшего Афина Делиониди рассказала, что Петр любил девушек и не мог быть жертвой гомосексуалиста. Девушка призналась, что друзья музыканта в шоке, т.к. он был хорошим человеком, талантливым и любящим жизнь.

Также стало известно о том, что за день до предполагаемой смерти Гара срочно искал билеты в Краснодар и даже отменил свое запланированное выступление. Предполагают – из-за опасений за собственную жизнь. А последние дни пытался одолжить у знакомых денег.

По факту убийства открыто уголовное производство.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50
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