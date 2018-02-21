В убийстве шансонье Петра Гары подозревают сожителя-гея, однако подруга убитого отрицает его гомосексуальные наклонности

19 февраля стало известно о том, что в квартире на Северном бульваре обнаружили мужской труп с пятью ножевыми ранениями. Выяснилось, что труп принадлежал 35-летнему известному шансонье Петру Гаре. Тело лежало в ванной, засыпанное хлоркой, поэтому трупный запах не распространялся. В квартире был настоящий погром: сорванный карниз, разбитые телевизор и телефоны, видимо, там не на шутку боролись. Многие ценные вещи, включая и компьютеры, в квартире при досмотре обнаружены не были.По некоторым сведениям, артиста последний раз видели 14 февраля, а после в течении нескольких дней он не отвечал на телефонные звонки. Поэтому было принято решение вскрыть дверь в квартире музыканта, которую тот снимал.Подозреваемый нашелся быстро: в убийстве заподозрили сожителя Гары, с которым тот снимал жилье. Однако подруга погибшего Афина Делиониди рассказала, что Петр любил девушек и не мог быть жертвой гомосексуалиста. Девушка призналась, что друзья музыканта в шоке, т.к. он был хорошим человеком, талантливым и любящим жизнь.Также стало известно о том, что за день до предполагаемой смерти Гара срочно искал билеты в Краснодар и даже отменил свое запланированное выступление. Предполагают – из-за опасений за собственную жизнь. А последние дни пытался одолжить у знакомых денег.По факту убийства открыто уголовное производство.