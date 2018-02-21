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Анастасия Кочеткова рассказала об изменах бывшего мужа с Надеждой Михалковой

Певица Анастасия Кочеткова откровенно поведала о том, как ее экс-муж Резо Гигинеишвили изменял ей с Надеждой Михалковой.
Анастасия Кочеткова рассказала об изменах бывшего мужа с Надеждой Михалковой


Свое интервью, получившееся очень откровенным, она посвятила разводу бывшего мужа с его недавней пассией. Это событие в его жизни певица назвала «эффектом бумеранга». И рассказала, что свидания с Михалковой начались еще в тот период, когда режиссер был женат на Анастасии. Во время их брака Гигинеишвили не прятал от нее СМС от других женщин, некоторые были и от Надежды Михалковой. Кочеткова вспоминает, как однажды, случайно встретившись, любовница мужа протянула ей руку, скорее всего, вовсе не чувствуя себя виноватой.

Недолгий брак и развод с Михалковой ее не удивил, потому что на несчастье других своего счастья не построишь. Но в то же время и удовольствия от проблем в той семье Кочеткова не испытывает, ведь там уже есть двое детей.

К слову, у Кочетковой от Гигинеишвили есть общая дочь Мария, однако отец не спешит ее видеть. Сейчас певица с дочерью живут в США.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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