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Под Москвой барменша ударом кулака убила посетителя

В одном из подмосковных кафе, поссорившись с посетителем, барменша нанесла тому удар кулаком, после которого мужчина умер.
Под Москвой барменша ударом кулака убила посетителя


В подмосковной Коломне в минувшую субботу в кафе обнаружили мужской труп. По предварительной версии следствия, у пострадавшего с барменшей этого заведения возник конфликт. После словесной перепалки женщина набросилась на него с кулаками, нанеся не менее пяти ударов по лицу. После такого избиения пострадавший упал, ударившись головой о плитку пола. Смерть настала от полученной травмы на месте ЧП.

Было открыто уголовное производство по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.

Следствие установило, что подозреваемая год назад уже отбывала условное наказание за похожее преступление, правда, тогда до гибели человека дело не дошло. Убитый гражданин также имел уголовное прошлое рецидивиста.

В ближайшее время для подозреваемой изберут меру пресечения.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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