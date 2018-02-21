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Эксперты обнаружили, что в больших городах люди меньше используют Twitter

Изучая данные из Twitter, исследователи из Университета штата Иллинойс обнаружили, что в более крупных городах пропорционально меньше людей используют Twitter, чем в маленьких, что указывает на неожиданную тенденцию, имеющую последствия для понимания городского темпа жизни.
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди меньше используют Twitter


Ученые указали, что несмотря на меньшее количество твиттов в больших городах, существует группа людей, оставляющая посты в данной сети часто на постоянной основе. Данные говорят о том, что есть концентрированное ядро более активных пользователей, которые могут являться информационными вещателями для крупных городов.

Команда ученых под руководством профессора Лав Варшни, доцента по электротехнике и вычислительной технике, исследовала данные социологических явлений в Twitter. Предыдущие результаты (исследование телекоммуникаций) предполагали, что в крупных городах должно быть больше постов в Twitter на душу населения, чем в меньших, но исследователи обнаружили противоположное.

«После анализа твиттов из 50 американских городов разного размера мы обнаружили, что в крупных городах гораздо меньше твиттов на душу населения, – сказал Варшни, профессор электротехники и вычислительной техники. – Мы решили, что лишь небольшое количество людей переносят подобным образом информацию по всему городу», – заключил Варшни. Исследователи назвали этих людей «городскими твиттерами».
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:04
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