Эксперты обнаружили, что в больших городах люди меньше используют Twitter

Ученые указали, что несмотря на меньшее количество твиттов в больших городах, существует группа людей, оставляющая посты в данной сети часто на постоянной основе. Данные говорят о том, что есть концентрированное ядро более активных пользователей, которые могут являться информационными вещателями для крупных городов.Команда ученых под руководством профессора Лав Варшни, доцента по электротехнике и вычислительной технике, исследовала данные социологических явлений в Twitter. Предыдущие результаты (исследование телекоммуникаций) предполагали, что в крупных городах должно быть больше постов в Twitter на душу населения, чем в меньших, но исследователи обнаружили противоположное.«После анализа твиттов из 50 американских городов разного размера мы обнаружили, что в крупных городах гораздо меньше твиттов на душу населения, – сказал Варшни, профессор электротехники и вычислительной техники. – Мы решили, что лишь небольшое количество людей переносят подобным образом информацию по всему городу», – заключил Варшни. Исследователи назвали этих людей «городскими твиттерами».