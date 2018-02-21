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В Петербурге подростковая банда избивала школьников за «неправильную» одежду

Ученики одной из школ Петербурга регулярно терроризируют своих сверстников из-за «неправильной» одежды, а видео снятой расправы распространяют в интернете.
В Петербурге подростковая банда избивала школьников за «неправильную» одежду


В Красносельском районе города возник скандал: банда старшеклассников в течении нескольких недель постоянно наносила своим сверстникам побои. Поводом могла послужить «неправильная» по их мнению одежда. Избиение снимали на видео, которое после размещали в группе в одной из соцсетей. Правда после скандала доступ в эту группу стал закрытым.

По некоторым данным, чаще других пострадавшими оказывались учащиеся школы № 391. Напасть на человека могли, например, из-за слишком узких джинсов или помпона на шапке.

Прокуратура в настоящее время проводит проверку по факту распространения видео в соцсетях. Как сообщают в пресс-службе учреждения, уже выявлены некоторые видеоматериалы, как ученики ОШ № 391 издеваются над подростками. Эта школа сейчас подвергается прокурорской проверке, после которой принципиально оценят действия ответственных сотрудников школы и работу органов системы профилактики.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:20
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