В Петербурге подростковая банда избивала школьников за «неправильную» одежду

В Красносельском районе города возник скандал: банда старшеклассников в течении нескольких недель постоянно наносила своим сверстникам побои. Поводом могла послужить «неправильная» по их мнению одежда. Избиение снимали на видео, которое после размещали в группе в одной из соцсетей. Правда после скандала доступ в эту группу стал закрытым.По некоторым данным, чаще других пострадавшими оказывались учащиеся школы № 391. Напасть на человека могли, например, из-за слишком узких джинсов или помпона на шапке.Прокуратура в настоящее время проводит проверку по факту распространения видео в соцсетях. Как сообщают в пресс-службе учреждения, уже выявлены некоторые видеоматериалы, как ученики ОШ № 391 издеваются над подростками. Эта школа сейчас подвергается прокурорской проверке, после которой принципиально оценят действия ответственных сотрудников школы и работу органов системы профилактики.