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В Швеции встревожены быстрым исчезновением наличных денег

Бумажные деньги и монеты слишком быстро выходят из оборота в Швеции. Главный банк страны всерьез забеспокоился тенденцией, так как безналичный расчет может плохо повлиять на финансовую инфраструктуру.

В Швеции встревожены быстрым исчезновением наличных денег


Огромная часть магазинов и кафе в Швеции уже прекратила прием оплаты наличными, вывешивая на витрины соответствующие таблички. Кроме того, отказываются проводить операции с бумажными деньгами и филиалы многих банков. В то же время, повсеместное требование платить только банковской картой может ограничить права пожилых людей, которые не приучены к подобной цифровой экономике. Ввиду этого Центробанк государства решил создать план, по которому можно будет иначе регулировать средства.

Сейчас банковские счета в Швеции имеют даже дети, а оплатить стоимость билета в транспорте наличными не представляется возможным. Согласно проведенному опросу за 2017 год, лишь четверть шведов оплачивала что-либо бумажными деньгами в течение недели.
Экономика / В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 09:10
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