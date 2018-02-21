В Швеции встревожены быстрым исчезновением наличных денег

Огромная часть магазинов и кафе в Швеции уже прекратила прием оплаты наличными, вывешивая на витрины соответствующие таблички. Кроме того, отказываются проводить операции с бумажными деньгами и филиалы многих банков. В то же время, повсеместное требование платить только банковской картой может ограничить права пожилых людей, которые не приучены к подобной цифровой экономике. Ввиду этого Центробанк государства решил создать план, по которому можно будет иначе регулировать средства.Сейчас банковские счета в Швеции имеют даже дети, а оплатить стоимость билета в транспорте наличными не представляется возможным. Согласно проведенному опросу за 2017 год, лишь четверть шведов оплачивала что-либо бумажными деньгами в течение недели.