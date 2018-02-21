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София Ротару на курорте публикует фото, на которых выглядит помолодевшей

София Ротару на отдыхе посвежела и помолодела.

София Ротару на курорте публикует фото, на которых выглядит помолодевшей


Уже прошло три недели, как исполнительница находиться вдали от минусовой температуры и снежных сугробов. София Ротару проводит свой отдых на островах, но в каком месте она не сообщает, а лишь иногда публикует фотоснимки на своей страничке.

Пользователи Сети решили, что их любимица греется на Мальдивах. А называть артистку по имени и отчеству даже не хочется, поскольку Ротару можно дать не больше сорока лет.

Певица уже прекрасно загорела, хотя за такое время можно было бы и намного больше, но скорей всего она нежится на солнышке дозированно, потому что знает, что лишний ультрафиолет вреден для кожи.

На отдыхе певица не наряжается, а носит удобную одежду: тельняшку, летнюю юбку, бейсболку, белую рубашку и не надевает старомодные шляпы и балахоны.

Каждое фото исполнительницы пропитано ее искренней улыбкой и энергией. Как-то невестка певицы поведала, что секрет хорошего внешнего вида – это любовь к себе и окружающим, да и к жизни.

Также она с Софией Михайловной два раза в год ездит на две недели в велнес-клинику, где они сидят на специальной диете, активно занимаются физическими нагрузками и ходят на массажи.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:05
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