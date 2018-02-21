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Александр Гордон выгнал с ток-шоу обидчицу Даны Борисовой

Александр Гордон прогнал с передачи обидчицу Даны Борисовой.

Александр Гордон выгнал с ток-шоу обидчицу Даны Борисовой


В эфире шоу Дана Борисова заявила, что бывший муж Максим Аксенов не разрешает ей видеться с дочкой Полиной. По ее словам, он даже настраивает ребенка против нее. Ведущая откровенно призналась, что боится вновь сорваться и может начать употреблять алкогольные напитки и запрещенные препараты.

Помощи Дана попросила у своего друга Александра Гордона, который является ведущим программы «Мужское-женское». Телеведущая заявила, что распродает свои вещи не потому, что нуждается в деньгах, а в связи с тем, что хочет забыть свое прошлое.

К беседе подключилась адвокат экс-супруга Даны Марина Гурова. Она поведала телезрителям, что телеведущая сама противиться встречам со своей дочкой. Максим только против того, чтобы Полину показывали по телевизору для пиара.

Борисова считает, что у дочери нарушена психика, поскольку рядом нет мамы. Но адвокат заверила, что с ребенком все в порядке и ей комфортно находиться с отцом.

Такое мнение адвоката возмутило ведущего, и он выгнал ее с ток-шоу. Еще пообещал дать денег бывшему мужу ведущей на толкового адвоката. Зрители пожелали Борисовой окончательно выздороветь и наладить отношения с дочкой.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:50
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