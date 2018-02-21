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Сати Казанова после своей свадьбы начинает задумываться о детях

Сати Казанова после своего бракосочетания серьезно начинает задумываться о детях.

Сати Казанова после своей свадьбы начинает задумываться о детях


Некоторое время назад бывшая исполнительница группы «Фабрика» Сати Казанова связала себя узами брака с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Изначально этот союз поклонники артистки считали самым обыкновенным пиар ходом.

Сначала возлюбленные сыграли свадьбу в Москве, затем на Кавказе, а после этого в Италии и только потом фанаты поверили в искреннюю любовь.

Недавно Сати презентовала композицию «Мама», в которой признавалась в своих чувствах к маме, а после этого попросила всех пользователей сделать это по отношению к их матерям. А сейчас полным ходом идет процесс съемок на эту песню.

Пользователи решили, что такая просьба, устроить флешмоб и признаться каждому в любви к своей маме, была неспроста. Возможно, часть флешмоба зрители увидят в новом клипе Сати Казановой.

Супруги откровенно признались, что о детях мечтают, тем более в Италии, да и на Кавказе рожают по много деток. Но прежде, чем познать счастье материнства Казанова захотела сначала узнать, что же значит быть мамой.

Преданные поклонники с уверенностью говорят, что из знаменитости будет прекрасная мама, и желают ей родить в самом ближайшем будущем.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:35
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