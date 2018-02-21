Сати Казанова после своей свадьбы начинает задумываться о детях

Некоторое время назад бывшая исполнительница группы «Фабрика» Сати Казанова связала себя узами брака с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Изначально этот союз поклонники артистки считали самым обыкновенным пиар ходом.Сначала возлюбленные сыграли свадьбу в Москве, затем на Кавказе, а после этого в Италии и только потом фанаты поверили в искреннюю любовь.Недавно Сати презентовала композицию «Мама», в которой признавалась в своих чувствах к маме, а после этого попросила всех пользователей сделать это по отношению к их матерям. А сейчас полным ходом идет процесс съемок на эту песню.Пользователи решили, что такая просьба, устроить флешмоб и признаться каждому в любви к своей маме, была неспроста. Возможно, часть флешмоба зрители увидят в новом клипе Сати Казановой.Супруги откровенно признались, что о детях мечтают, тем более в Италии, да и на Кавказе рожают по много деток. Но прежде, чем познать счастье материнства Казанова захотела сначала узнать, что же значит быть мамой.Преданные поклонники с уверенностью говорят, что из знаменитости будет прекрасная мама, и желают ей родить в самом ближайшем будущем.