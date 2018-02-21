Ученые рассказали о возможности путешествия во времени
Исследователи поделились своими соображениями относительно возможности путешествий во времени. Несмотря на фантастическое, на первый взгляд, исследование, подобные путешествия вполне возможны в будущем, заявляют ученые.
Подобные предположения основаны на данных последних исследований космического пространства. Уже сегодня исследователи многое узнали о возможностях времени, в частности то, что оно не стабильно. Так, возле черных дыр, расположенных обычно в центрах галактик, время замедляет свой темп, тогда как в условиях открытого космического пространства, наоборот, ускоряет. Ученые сообщают, что чем быстрее движется предмет, тем медленнее течет время вокруг него.
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые не отрицают возможности путешествия во времени вследствие развития принципиально новых технологий в этом направлении в будущем. И машина времени не такая уж фантастика, хотя исследователи пока не имеют ни малейшего представления, как именно она будет выглядеть и функционировать.
Подобные предположения основаны на данных последних исследований космического пространства. Уже сегодня исследователи многое узнали о возможностях времени, в частности то, что оно не стабильно. Так, возле черных дыр, расположенных обычно в центрах галактик, время замедляет свой темп, тогда как в условиях открытого космического пространства, наоборот, ускоряет. Ученые сообщают, что чем быстрее движется предмет, тем медленнее течет время вокруг него.
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые не отрицают возможности путешествия во времени вследствие развития принципиально новых технологий в этом направлении в будущем. И машина времени не такая уж фантастика, хотя исследователи пока не имеют ни малейшего представления, как именно она будет выглядеть и функционировать.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:50