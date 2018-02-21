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Шоу DIVA Ани Лорак превзошло все ожидания зрителей, они остались в восторге

Шоу DIVA Ани Лорак прошло на высшем уровне и превзошло все ожидания зрителей.

Шоу DIVA Ани Лорак превзошло все ожидания зрителей, они остались в восторге


В Минске 16 февраля прошло новое феерическое шоу DIVA исполнительницы Ани Лорак. В зале, где проходил концерт артистки, был аншлаг. Зрители активно аплодировали певице после каждой песни.

После мероприятия Ани Лорак дала интервью корреспондентам. По ее совам, данное шоу далось вокалистке нелегко, ведь данному названию необходимо соответствовать, чтобы не упасть в грязь лицом перед публикой.

Концерт в Минске посетило 8 тысяч человек. Зрители пришли за настоящим праздником, и ушли с концерта полностью удовлетворенными. Ани Лорак со своей командой выложились на сто процентов. По заверениям зрителей, данный концерт превзошёл все их ожидания.

В течение выступления исполнительница поднималась вверх и опускалась на сцену. А зрители аплодировали своей любимице и кричали: «Браво». На репетиции Ани Лорак отрабатывала каждую мелочь, чтобы все прошло безупречно.

Режиссер Олег Бондарчук придумал название шоу DIVA. Лорак не сразу согласилась, а после долгих размышлений, поскольку это большая ответственность. В итоге получилась шикарная программа, а артистка продемонстрировала высший класс.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:20
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