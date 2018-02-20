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Компания Archos анонсировала выпуск первого Android-скутера

Французская компания Archos создает все: от таблеток до дронов, а теперь добавит еще один продукт в свой список: первый в мире скутер на базе Android. Именованный Citee Connect, скутер имеет мультимедийную защищенную от ударов и плохой погоды панель, в которую встроены все функции смартфона.
Компания Archos анонсировала выпуск первого Android-скутера


Экран Citee Connect – это 5-дюймовый дисплей, находящийся посередине руля, оснащенный четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти, работающий под управлением Android Oreo и поддерживающий 3G. Archos пока еще не рассказала обо всех функциях дисплея, но поделилась, что он работает с Google Maps. Как и другие скутеры Archos, Citee Connect предлагает возможность загрузить приложение-компаньон, позволяющее удаленно управлять блокировкой средства.

Сборка Citee Connect изготовлена из алюминия, имеет большие 8.5-дюймовые колеса, 250-ваттный двигатель и аккумулятор в 36 Вт. Все это весит около 26 фунтов и может выдерживать до 220 фунтов. Archos утверждает, что скутер может достигать скорости 22-25 км/ч и имеет диапазон «более 25 километров в городских районах». Торможение автоматически перезаряжает аккумулятор, увеличивая длительность его работы до 15%.

Archos уточняет, что скутер Citee Connect выйдет в продажу этим летом, стоимость составит 499,99 евро (около $617).
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:27
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