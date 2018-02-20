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Эксперты поделились, как вулканический пепел может вывести из строя самолет

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии вызвало беспокойство авиационной промышленности, по этому случаю у пилотов возникла необходимость избегать облака пепла, ведь последние могут просто-таки «сбить» самолет, о чем рассказали эксперты.
Эксперты поделились, как вулканический пепел может вывести из строя самолет


Фактически, смесь измельченных горных пород, газов и крошечных осколков стекла в облаке вулканического пепла может повлиять на внешний вид самолета, попасть в двигатель и привести к перегреву навигационных и коммуникационных систем.

«Пепел может распространяться на расстояние в тысячи километров от самого вулкана, – комментирует вулканолог Джанин Криппнер. – Таким образом, очень важна возможность отслеживать облака пепла в реальном времени, чтобы отвести от опасности самолеты, которые рядом держат курс».

Используя комбинацию спутниковых снимков, пилотных отчетов и данных обсерваторий вулканов, консультативные центры, занимающиеся вопросом вулканического пепла, выдают цветовые предупреждающие: зеленый знаменует о спокойствии вулкана; желтый указывает на начавшееся беспокойство вулкана; оранжевый – вероятно извержение; красный – происходит или уже произошло большое извержение. Центры не раздают пилотам рекомендации, как стоит действовать, все зависит от политики авиакомпаний, но предоставляют ключевую информацию о размере и местоположении облака пепла и предполагаемом дальнейшем движении.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:04
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