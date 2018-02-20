Эксперты поделились, как вулканический пепел может вывести из строя самолет

Фактически, смесь измельченных горных пород, газов и крошечных осколков стекла в облаке вулканического пепла может повлиять на внешний вид самолета, попасть в двигатель и привести к перегреву навигационных и коммуникационных систем.«Пепел может распространяться на расстояние в тысячи километров от самого вулкана, – комментирует вулканолог Джанин Криппнер. – Таким образом, очень важна возможность отслеживать облака пепла в реальном времени, чтобы отвести от опасности самолеты, которые рядом держат курс».Используя комбинацию спутниковых снимков, пилотных отчетов и данных обсерваторий вулканов, консультативные центры, занимающиеся вопросом вулканического пепла, выдают цветовые предупреждающие: зеленый знаменует о спокойствии вулкана; желтый указывает на начавшееся беспокойство вулкана; оранжевый – вероятно извержение; красный – происходит или уже произошло большое извержение. Центры не раздают пилотам рекомендации, как стоит действовать, все зависит от политики авиакомпаний, но предоставляют ключевую информацию о размере и местоположении облака пепла и предполагаемом дальнейшем движении.