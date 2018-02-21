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Появилась информация о романе главы «Роснефти» Игоря Сечина с дизайнером Ульяной Сергеенко

Стало известно из приближенных источников об отношениях главы «Роснефти» Игоря Сечина с дизайнером Ульяной Сергеенко.

Появилась информация о романе главы «Роснефти» Игоря Сечина с дизайнером Ульяной Сергеенко


Как ранее было известно, летом ушедшего года глава «Роснефти» Игорь Сечин официально расторг свои отношения с молодой женой Ольгой Рожковой. Чиновник состоял в отношениях уже два раза. От первого брака с Марией Владимировной у него есть дочка Ирина.

Еще, из неофициальных источников, у Игоря Ивановича с Рожковой есть общий ребенок – дочка Варвара. А теперь, по сообщению средств массовой информации у руководителя «Роснефти» закрутился роман с дизайнером Ульяной Сергеенко.

Информацию об их романе подтвердил человек, который имеет отношение к Кремлю, но сами возлюбленные никак комментариев по этому поводу не дают. По сведениям СМИ отношения их длятся уже несколько месяцев.

Стоит напомнить, что летом 2015 года Ульяна расторгла свои отношения с супругом-миллиардером Данилом Хачатуровым. Согласно постановлению, их общий ребенок – дочка Василиса осталась проживать с мамой. Бывшие возлюбленные мирно разошлись и никаких скандалов по поводу дележа имущества, у них не было, на которые так расчитывали журналисты.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:05
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