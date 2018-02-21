Волочкова рассказала о драке сестер Зайцевых с адвокатом на шоу «На самом деле»

На снимке, Анастасия Волочкова запечатлена находясь в купели, при этом прикрывала своё обнаженное тело банными вениками. Под постом звезда написала, что после участия в шоу «На самом деле» ей надо «отмыться». По её словам, всё было отлично, но сестры Зайцевы набросились на адвоката Константина и вылили мужчине в лицо со стакана воду, которую принесла им танцовщица.Волочкова подумала, что Зайцевы хотят попить, и поэтому она приняла решение позаботиться об этом. Данные съемки знаменитость назвала «настоящим трэшем», а также этим заинтриговала поклонников. В течение получаса публикацию оценили более 1,5 тысячи пользователей и свыше 70 комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.