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Волочкова рассказала о драке сестер Зайцевых с адвокатом на шоу «На самом деле»

Анастасия Волочкова в своём микроблоге Instagram обнародовала снимок, на котором предстала в купели. Под публикацией российская балерина написала, что участвовала в программе «На самом деле», на которой сестры Зайцевы подрались с адвокатом.

Волочкова рассказала о драке сестер Зайцевых с адвокатом на шоу «На самом деле»

На снимке, Анастасия Волочкова запечатлена находясь в купели, при этом прикрывала своё обнаженное тело банными вениками. Под постом звезда написала, что после участия в шоу «На самом деле» ей надо «отмыться». По её словам, всё было отлично, но сестры Зайцевы набросились на адвоката Константина и вылили мужчине в лицо со стакана воду, которую принесла им танцовщица.

Волочкова подумала, что Зайцевы хотят попить, и поэтому она приняла решение позаботиться об этом. Данные съемки знаменитость назвала «настоящим трэшем», а также этим заинтриговала поклонников. В течение получаса публикацию оценили более 1,5 тысячи пользователей и свыше 70 комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:20
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