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Оксана Самойлова явилась на недавнее мероприятие в чересчур коротком платье, чем привлекла внимание к своей персоне

Оксана Самойлова надела на недавнее мероприятие слишком короткий наряд, который некоторым пользователям пришелся по душе, а другие его раскритиковали.

Оксана Самойлова явилась на недавнее мероприятие в чересчур коротком платье, чем привлекла внимание к своей персоне


У Оксаны Самойловой весной ушедшего года родился третий ребенок – дочка Майя. За очень короткое время жена рэпера Джигана пришла в форму после родов и с большим удовольствием демонстрировала свою идеальную фигуру в купальниках на отдыхе.

Пользователи восхищены Самойловой, что она с легкостью воспитывает троих детей, много работает, а также ухаживает за собой. Еще у возлюбленных всегда хватает времени, чтобы провести его друг с другом. Они могут оставить своих деток на няню и спокойно провести время наедине или с товарищами.

Недавно Оксана явилась на публичное мероприятие вместе с супругом. Для данного вечера Оксана решила надеть чересчур короткое платье золотых тонов, которое прекрасно акцентировало ее стройные ножки. Преданные фанаты пришли в восторг от увиденного и осыпали свою любимицу комплиментами.

Но нашлись и те, которые не разделили с ними таких эмоций и раскритиковали наряд знаменитости. Самойлова никак на критику не реагирует, поскольку считает, что наличие у нее троих детей никак не влияет на ее выбор нарядов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:50
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