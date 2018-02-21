Оксана Самойлова явилась на недавнее мероприятие в чересчур коротком платье, чем привлекла внимание к своей персоне

У Оксаны Самойловой весной ушедшего года родился третий ребенок – дочка Майя. За очень короткое время жена рэпера Джигана пришла в форму после родов и с большим удовольствием демонстрировала свою идеальную фигуру в купальниках на отдыхе.Пользователи восхищены Самойловой, что она с легкостью воспитывает троих детей, много работает, а также ухаживает за собой. Еще у возлюбленных всегда хватает времени, чтобы провести его друг с другом. Они могут оставить своих деток на няню и спокойно провести время наедине или с товарищами.Недавно Оксана явилась на публичное мероприятие вместе с супругом. Для данного вечера Оксана решила надеть чересчур короткое платье золотых тонов, которое прекрасно акцентировало ее стройные ножки. Преданные фанаты пришли в восторг от увиденного и осыпали свою любимицу комплиментами.Но нашлись и те, которые не разделили с ними таких эмоций и раскритиковали наряд знаменитости. Самойлова никак на критику не реагирует, поскольку считает, что наличие у нее троих детей никак не влияет на ее выбор нарядов.