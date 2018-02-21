Филипп Киркоров встал на защиту Галкина после нападок Харламова

Сейчас Киркоров находится в гастрольном туре. После одного из выступлений, певец принял решение снять забавный ролик, в котором будто бы магическими движениями рук крутит шар. Филипп обратился к Галкину, заявив, что уже посмотрел три программы, после которых находится под большим впечатлением от увиденного.Журналисты предполагают, что таким образом Киркоров решил поддержать шоумена. Стоит напомнить, что на прошедших выходных юморист Гарик Харламов негативным образом высказался касательно проекта «Звезды под гипнозом», ведущим которого является Галкин.