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Филипп Киркоров встал на защиту Галкина после нападок Харламова

Поп-король Филипп Киркоров поддержал знаменитого шоумена Максима Галкина после нападок со стороны Гарика Харламова. В рамках Instagram певец обнародовал видео, где запечатлено как артист опробует методику из шоу «Звезды под гипнозом». В рамках ролика артист спародировал Ису Багирова. Таким образом, он обозначил, какое отношение у него к развлекательной программе.

Филипп Киркоров встал на защиту Галкина после нападок Харламова

Сейчас Киркоров находится в гастрольном туре. После одного из выступлений, певец принял решение снять забавный ролик, в котором будто бы магическими движениями рук крутит шар. Филипп обратился к Галкину, заявив, что уже посмотрел три программы, после которых находится под большим впечатлением от увиденного.

Журналисты предполагают, что таким образом Киркоров решил поддержать шоумена. Стоит напомнить, что на прошедших выходных юморист Гарик Харламов негативным образом высказался касательно проекта «Звезды под гипнозом», ведущим которого является Галкин.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:10
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