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Власти разрешили Маску прорыть под Вашингтоном тоннель

Успешным предпринимателем Илоном Маском получено официальное разрешение на старт строительства нового большого тоннеля. Новинка отличается тем фактом, что вся планируемая конструкция пройдет под Вашингтоном.

Илон Маск будет выступать в роли автора-исполнителя проекта, под название - Hyperloop, в основу которого заложено строительство специальной станции, предназначенной для обслуживания транспорта, представленного высокоскоростными железнодорожными составами. Сам бизнесмен планировал реализовать подобную идею еще в 2012 году, однако за все истекшее время, власти не решались разрешить начало работ. На сегодня ситуация изменилась, как известно из сообщений, Илоном Маском все таки получено одобрение правительства Вашингтона, с уточнением, что оно находится на предварительном рассмотрении.
Власти разрешили Маску прорыть под Вашингтоном тоннель


Не исключено, что скоро даже начнутся бурительные работы, так требует ситуация, ведь расположение тоннеля планируется под землей. При условии сооружения станций, пути свяжут между собой самые большие города, такие как Вашингтон, Нью-Йорк, Балтимор и Филадельфию.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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