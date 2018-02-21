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Ирина Пегова рассказала, что ее дочка продолжила заниматься фигурным катанием

Ирина Пегова поделилась с пользователями тем, что ее дочь снова начала заниматься фигурным катанием.

Ирина Пегова рассказала, что ее дочка продолжила заниматься фигурным катанием


Популярная киноактриса Ирина Пегова знакома многим телезрителям по картинам «Экипаж», «Любовь с акцентом» и «СуперБобровы». Она была в официальных отношениях с Дмитрием Орловым, а в 2011 году бывшие супруги расторгли свой союз. У экс возлюбленных подрастает дочка Татьяна.

Не так давно киноактриса в компании своей дочери провела отдых в ОАЭ. На фотоснимках с наследницей Ирина выглядела достаточно молодо. Еще пользователи обратили внимание, что Таня все больше становится похожа на свою знаменитую мать.

Недавно артистка поведала об увлечении своей дочери. Как оказалось, некоторое время назад ее дочь бросила занятия фигурного катания, но сейчас хочет их возобновить. Как-то Таня посмотрела, как катается Евгения Медведева и сразу же стала проситься на каток.

Недавно Ирина откровенно призналась о причине развода с супругом. Им удалось сохранить хорошие отношения ради ребенка. Ограничивать общение с отцом она не стала. А сейчас ходят слухи, что артистка вновь собирается связать себя узами брака. О своем новом возлюбленном Пегова старается не говорить и об отношениях с ним не распространяется.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:35
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