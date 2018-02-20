«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе с обманутыми военными проведут акцию возле НЦУО РФ

Тут соберутся участники боевых действий, вместе с ветеранами и инвалидами, к которым присоединятся пенсионеры Минобороны вместе с семьями. Они подпишут обращение к главе РФ, в котором будет озвучен вопрос отсутствия принятых мер со стороны ведомства и правительства, кающихся завершения строительства зданий. Мероприятие пройдет 27 февраля, а также сложившаяся ситуация стала “настоящей спецоперацией” для военных.По словам главы “Бездомного полка” Романа Федорова мероприятие не является митингом. Сборы подписей пройдут без плакатов, лозунгов и символики. Прошлогодний ноябрьский аналог не вызвал возмущения властей, но помог многим семьям встретить новогодние праздники в своих квартирах, после сдачи первого корпуса. Он надеется, что перед выборами ситуация будет аналогичной и ускорит принятие решений в данном вопросе.Также активисты рассказали журналистам о проблемах, касающихся закона в Минобороне. Их возмущает сорванный госконтракт и пропажа миллионов руб, выделенных из бюджета. Офицерские семьи остались без жилья, а вопрос 4 года не может решиться, но никто не несет ответственности за произошедший инцидент. Строительство зданий началось в 2011 г, а также “СУ-155” получила от ведомства 68 млрд руб. Затем в 2014 г все было остановлено на готовности 90% из-за банкротства компании и последующих санаций, после чего достраивать 16000 квартир стало ГУОВ.Сегодня после вложения личных средств и дополнительного финансирования введен в эксплуатацию микрорайон на ул. Большая Очаковская, имеющий 10 корпусов и 1796 квартир, а также это касается ул. Синявинская, где стоят 15 аналогов, рассчитанных на 4731 квартир. Однако 20 зданий на ул. Полины Осипенко остаются недостроенными и 20000 военных ждут распределения, но проблемы с финансами становятся причиной переноса срока сдачи объектов.