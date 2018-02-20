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«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе с обманутыми военными проведут акцию возле НЦУО РФ

В День сил спецопераций “Бездомный полк” вместе с обманутыми военными будет проводить акцию возле НЦУО, сообщает издание «Защищать Россию». Организаторы, таким образом, хотят активизировать работы, касающиеся завершения строительства жилья для московских военнослужащих, проводящиеся на ул. Левобережной.

Тут соберутся участники боевых действий, вместе с ветеранами и инвалидами, к которым присоединятся пенсионеры Минобороны вместе с семьями. Они подпишут обращение к главе РФ, в котором будет озвучен вопрос отсутствия принятых мер со стороны ведомства и правительства, кающихся завершения строительства зданий. Мероприятие пройдет 27 февраля, а также сложившаяся ситуация стала “настоящей спецоперацией” для военных.

По словам главы “Бездомного полка” Романа Федорова мероприятие не является митингом. Сборы подписей пройдут без плакатов, лозунгов и символики. Прошлогодний ноябрьский аналог не вызвал возмущения властей, но помог многим семьям встретить новогодние праздники в своих квартирах, после сдачи первого корпуса. Он надеется, что перед выборами ситуация будет аналогичной и ускорит принятие решений в данном вопросе.
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе с обманутыми военными проведут акцию возле НЦУО РФ

Также активисты рассказали журналистам о проблемах, касающихся закона в Минобороне. Их возмущает сорванный госконтракт и пропажа миллионов руб, выделенных из бюджета. Офицерские семьи остались без жилья, а вопрос 4 года не может решиться, но никто не несет ответственности за произошедший инцидент. Строительство зданий началось в 2011 г, а также “СУ-155” получила от ведомства 68 млрд руб. Затем в 2014 г все было остановлено на готовности 90% из-за банкротства компании и последующих санаций, после чего достраивать 16000 квартир стало ГУОВ.

Сегодня после вложения личных средств и дополнительного финансирования введен в эксплуатацию микрорайон на ул. Большая Очаковская, имеющий 10 корпусов и 1796 квартир, а также это касается ул. Синявинская, где стоят 15 аналогов, рассчитанных на 4731 квартир. Однако 20 зданий на ул. Полины Осипенко остаются недостроенными и 20000 военных ждут распределения, но проблемы с финансами становятся причиной переноса срока сдачи объектов.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 21:52
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