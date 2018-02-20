АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Древняя цивилизация мудрецов и ее изобретения до сих пор остаются загадкой для ученых
EUR 69.89 USD 56.52
Курс валют на 21.02.2018

Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж

Сегодня Ольга Бузова выступает с сольным концертом в самом центре России - Воронеже.

О своём предстоящем концерте девушка написала и в микроблоге.

Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж

"Саундчек закончен. Воронеж, через 2 часа встречаемся в Эвент Холле. Кто идёт?", - подписывает Ольга ролик в Инстаграме.

Можно сказать, что концерты знаменитости проходят на подъеме. Популярность Бузовой так велика, что даже постановки с участием непрофессиональной актрисы проходят при аншлаге.

Однако есть и такие, кто с недоверием относятся к таланту ведущей Дома-2.

"Зачем Бузовой саунчеки, если она все равно под фанеру поет?!", - справедливо спрашивают антифанаты.

Но как бы не критиковали Олю хейтеры, всё это закаляет и делает девушку сильнее и увеличивает количество подписчиков Инстаграм. Сейчас эта цифра приближается к 13 миллионам.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 21:39
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Третьяковскую галерею объединят со зданием ЦДХ в
Алексей Серебряков назвал главные претензии к
В Екатеринбурге живодер после убийства собак
Составили расписание главных презентаций MWC 2018
Ученые: Постоянное вздутие живота свидетельствует
Эксперты обнаружили, что в больших городах люди
Эксперты представили в высоком разрешении
Российские физики собираются защитить Землю от
Чехлы для Nokia 9 от Tudia подтвердили наличие
Ученые нашли новые мишени противомалярийного
Кристофер Нолан не претендует на место режиссера
SsangYong показал изображения нового концепта
Индия успешно испытала баллистическую ракету
Ученые разработали лазер для безопасной
Саммит G20 2019 года пройдет в Осаке
Первый двигатель для ракеты «Союз-5» будет готов
Появилось первое изображение новой версии Kia
В подводных пещерах на полуострове Юкатан найдены
Компания Archos анонсировала выпуск первого
Социальные сети не мешают учебе школьников –
В Прикамье дети катались с горки вместе с
Новый суперкар Ferrari рассекретили перед
На Первом канале сообщили о том, что Екатерина
Эксперты поделились, как вулканический пепел
Ученые: Суша покрылась растениями намного раньше,
«Бездомный полк» в День сил спецопераций вместе
Продукты для космонавтов на МКС будут упаковывать
Ученые: Разгадана технология строительства
Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
В Москве во время ремонта квартиры был обнаружен
Просмотреть все новости