Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж
Сегодня Ольга Бузова выступает с сольным концертом в самом центре России - Воронеже.
О своём предстоящем концерте девушка написала и в микроблоге.
Можно сказать, что концерты знаменитости проходят на подъеме. Популярность Бузовой так велика, что даже постановки с участием непрофессиональной актрисы проходят при аншлаге.
Однако есть и такие, кто с недоверием относятся к таланту ведущей Дома-2.
Но как бы не критиковали Олю хейтеры, всё это закаляет и делает девушку сильнее и увеличивает количество подписчиков Инстаграм. Сейчас эта цифра приближается к 13 миллионам.
О своём предстоящем концерте девушка написала и в микроблоге.
"Саундчек закончен. Воронеж, через 2 часа встречаемся в Эвент Холле. Кто идёт?", - подписывает Ольга ролик в Инстаграме.
Можно сказать, что концерты знаменитости проходят на подъеме. Популярность Бузовой так велика, что даже постановки с участием непрофессиональной актрисы проходят при аншлаге.
Однако есть и такие, кто с недоверием относятся к таланту ведущей Дома-2.
"Зачем Бузовой саунчеки, если она все равно под фанеру поет?!", - справедливо спрашивают антифанаты.
Но как бы не критиковали Олю хейтеры, всё это закаляет и делает девушку сильнее и увеличивает количество подписчиков Инстаграм. Сейчас эта цифра приближается к 13 миллионам.