Ольга Бузова покоряет своим творчеством Воронеж

"Саундчек закончен. Воронеж, через 2 часа встречаемся в Эвент Холле. Кто идёт?", - подписывает Ольга ролик в Инстаграме.

"Зачем Бузовой саунчеки, если она все равно под фанеру поет?!", - справедливо спрашивают антифанаты.

О своём предстоящем концерте девушка написала и в микроблоге.Можно сказать, что концерты знаменитости проходят на подъеме. Популярность Бузовой так велика, что даже постановки с участием непрофессиональной актрисы проходят при аншлаге.Однако есть и такие, кто с недоверием относятся к таланту ведущей Дома-2.Но как бы не критиковали Олю хейтеры, всё это закаляет и делает девушку сильнее и увеличивает количество подписчиков Инстаграм. Сейчас эта цифра приближается к 13 миллионам.