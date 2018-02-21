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В Екатеринбурге живодер после убийства собак начиняет их мясом самсу

“ВКонтакте” появились сообщения от жителей Екатеринбурга. Они рассказали о живодере, который после убийства собак начиняет их мясом самсу.

Злоумышленник ловит бездомных животных на территории Теплоходного переулка, после чего убивает их с помощью топора и относит мясо в узбекское кафе, расположенное на кольце Пехотинцев. Свидетель событий написал, что он шел домой и заметил людей, дерущихся за мусорной свалкой.

В Екатеринбурге живодер после убийства собак начиняет их мясом самсу


Один из них был славянином, а его противник имел азиатскую внешность. Рядом с ними лежало орудие убийства и труп очередной жертвы, а после попытки человека остановить драку, россиянин попросил не задержать соперника. Он также упомянул о таком блюде для людей и снабженце, но преступнику удалось скрыться от двух мужчин.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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