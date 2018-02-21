В Екатеринбурге живодер после убийства собак начиняет их мясом самсу

Злоумышленник ловит бездомных животных на территории Теплоходного переулка, после чего убивает их с помощью топора и относит мясо в узбекское кафе, расположенное на кольце Пехотинцев. Свидетель событий написал, что он шел домой и заметил людей, дерущихся за мусорной свалкой.Один из них был славянином, а его противник имел азиатскую внешность. Рядом с ними лежало орудие убийства и труп очередной жертвы, а после попытки человека остановить драку, россиянин попросил не задержать соперника. Он также упомянул о таком блюде для людей и снабженце, но преступнику удалось скрыться от двух мужчин.