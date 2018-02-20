В Прикамье дети катались с горки вместе с обледеневшим трупом собаки

Журналисты выяснили, что они заметили животное возле этого места и решили забрать с собой, чтобы весело провести время. Ребята не являлись малышами и прекрасно осознавали, что нельзя так поступать с мертвыми останками. Потому инцидент нельзя списать на обычную шалость.После такой новости люди стали активно обсуждать ее на форумах, отметив, что молодое поколение вообще не имеет морали. Вместо того, чтобы просто обойти собаку, они стали глумиться над жертвой мороза. Теперь учителя в городских школах будут проводить беседы, и учить детей правильному поведению в данной ситуации.